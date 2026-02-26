HAMBORNER REIT Aktie

4,85EUR 0,22EUR 4,76%
HAMBORNER REIT

WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

26.02.2026 11:42:49

HAMBORNER REIT Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Die Bewertung des Portfolios der Immobiliengruppe sei niedriger, als er erwartet habe, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Das schränke mittelbar den Spielraum für Zukäufe ein./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
Unternehmen:
HAMBORNER REIT 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4,76 € 		Abst. Kursziel*:
46,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,48%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

