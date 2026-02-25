HAMBORNER REIT Aktie
|4,62EUR
|0,16EUR
|3,48%
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
HAMBORNER REIT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach einem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Gewerbeimmobilien lege den Fokus stärker auf Einzelhandelsflächen, schrieb Philipp Kaiser am Mittwoch. Die Voraussagen für das laufende Jahr seien schwach./rob/bek/ag
