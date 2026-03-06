HAMBORNER REIT Aktie
|4,65EUR
|-0,02EUR
|-0,43%
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
HAMBORNER REIT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7 auf 7,15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategiewandel des Immobilienunternehmens verändere das Bild nur schrittweise, schrieb Philipp Kaiser am Freitag. Er sieht keinen kurzfristigen Trigger, bleibt langfristig fundamental aber überzeugt./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
|
Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
7,15 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,61 €
|
Abst. Kursziel*:
55,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,76%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
