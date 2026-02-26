HAMBORNER REIT Aktie

4,85EUR 0,22EUR 4,76%
HAMBORNER REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 11:06:06

HAMBORNER REIT Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach vorläufigen Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Sie hätten von Instandhaltungskosten profitiert, die geringer als angenommen gewesen seien. Die Verschiebung von Instandhaltungskosten aus dem vergangenen in dieses Jahr erkläre in Teilen den schwachen Ausblick./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
Unternehmen:
HAMBORNER REIT 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4,74 € 		Abst. Kursziel*:
47,68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,48%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

mehr Nachrichten