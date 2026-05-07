HAMBORNER REIT Aktie
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WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
HAMBORNER REIT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,15 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe für das erste Quartal ebenso solide wie unspektakuläre Zahlen vorgelegt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kurs liege noch immer auf niedrigem Niveau./rob/mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
|
Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
7,15 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,91 €
|
Abst. Kursziel*:
45,47%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
5,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,87%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
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