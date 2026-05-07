HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,15 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe für das erste Quartal ebenso solide wie unspektakuläre Zahlen vorgelegt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kurs liege noch immer auf niedrigem Niveau./rob/mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.