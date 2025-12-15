Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

15.12.2025 13:23:10
EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
15.12.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|https://www.kontron.com
|End of News
|EQS News Service

102472 15.12.2025 CET/CEST








