Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Kontron-Investition
|
16.12.2025 10:03:58
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Kontron-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,17 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 55,036 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 272,43 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Papiers am 15.12.2025 auf 23,12 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 27,24 Prozent gleich.
Kontron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,44 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Kontron AG
