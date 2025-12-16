Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kontron-Investition 16.12.2025 10:03:58

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Kontron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Kontron-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,17 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 55,036 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 272,43 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Papiers am 15.12.2025 auf 23,12 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 27,24 Prozent gleich.

Kontron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,44 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Kontron AG

Nachrichten zu Kontronmehr Nachrichten