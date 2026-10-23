KRONES Aktie
|110,20EUR
|-0,40EUR
|-0,36%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones von 160 auf 131 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem eingetrübten Ausblick des Abfüllanlagen-Herstellers habe er seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2027 und 2028 um bis zu elf Prozent ermäßigt, schrieb Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sieht er im Branchenvergleich aber weiterhin günstig bewertet. Positiv wertet wir, dass die Unsicherheit bezu?glich des ambitionierten
Umsatzziels 2028 nun aus dem Markt raus sei./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Kaufen
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
110,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
110,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
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22.10.26
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22.10.26
|EQS-Adhoc: Krones Aktiengesellschaft: Krones adjusts its revenue growth forecast for fiscal year 2026 and medium-term targets for 2028 (EQS Group)
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22.10.26
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21.10.26
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|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
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|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|12:20
|KRONES Buy
|Warburg Research
|10:41
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:55
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:38
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|KRONES Buy
|Warburg Research
|10:41
|KRONES Buy
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|21.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
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Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|110,20
|-0,36%
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|15:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14:58
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
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|14:57
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:57
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|14:56
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|14:56
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|14:55
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:54
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:53
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|14:52
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|14:52
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14:51
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:50
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|14:49
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|14:42
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|14:40
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|Goldman Sachs Group Inc.
|14:40
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|14:40
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|Bernstein Research
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|RBC Capital Markets
|14:39
|arGEN-X Buy
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|14:39
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:38
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|14:35
|Hermès Equal Weight
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|14:33
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|Bernstein Research
|14:32
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|14:31
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|14:30
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|14:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
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|14:29
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:00
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Eni Buy
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