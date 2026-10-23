HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Krones von 177 auf 173 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf den eingetrübten Ausblick des Abfüllanlagen-Herstellers habe er seine Prognosen reduziert, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die bestätigte Kaufempfehlung begründete er mit den mittlerweile eingepreisten schwächeren Geschäftsaussichten und der historisch niedrigen Bewertung./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CEST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.