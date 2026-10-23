KRONES Aktie
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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Krones von 177 auf 173 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf den eingetrübten Ausblick des Abfüllanlagen-Herstellers habe er seine Prognosen reduziert, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die bestätigte Kaufempfehlung begründete er mit den mittlerweile eingepreisten schwächeren Geschäftsaussichten und der historisch niedrigen Bewertung./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
173,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
111,20 €
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Abst. Kursziel*:
55,58%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
111,80 €
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Abst. Kursziel aktuell:
54,74%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
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22.10.26
|ROUNDUP: Maschinenbauer Krones dämpft seine Umsatzerwartungen (dpa-AFX)
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22.10.26
|Gesenkte Umsatzziele und gekapptes Margenziel: KRONES-Aktie bricht ein (Dow Jones)
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22.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
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22.10.26
|Krones dämpft diesjährige und mittelfristige Umsatzerwartungen (dpa-AFX)
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22.10.26
|EQS-Adhoc: Krones Aktiengesellschaft: Krones adjusts its revenue growth forecast for fiscal year 2026 and medium-term targets for 2028 (EQS Group)
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22.10.26
|EQS-Adhoc: Krones Aktiengesellschaft: Krones passt die Prognose für das Umsatzwachstum 2026 und die Mittelfristziele für 2028 an (EQS Group)
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21.10.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Krones auf 167 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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16.10.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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