19.01.2026 13:51:17

EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

19.01.2026 / 13:50 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Schawei GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Petra
Last name(s): Schadeberg-Herrmann
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Krones AG

b) LEI
529900NY2GSZWWUBW049 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006335003

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
142.3618 EUR 498,266.30 EUR
142.270857 EUR 99,589.60 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
142.346642 EUR 597,855.90 EUR

e) Date of the transaction
16/01/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


19.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Krones AG
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Germany
Internet: www.krones.com



 
End of News EQS News Service




102894  19.01.2026 CET/CEST





