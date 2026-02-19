KRONES Aktie

KRONES Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones nach Zahlen für 2025 von 153 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dem Anlagenhersteller für die Nahrungsmittelindustrie sei insgesamt ein guter Jahresendspurt 2025 gelungen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 erscheine "realistisch optimistisch"./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

