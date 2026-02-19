KRONES Aktie

19.02.2026 11:17:21

KRONES Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sven Weier zog am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung das Fazit, dass die Zahlen und der Ausblick mehr oder weniger im erwarteten Rahmen liegen. Im Normalfall würde dies keine große Kursreaktion nach sich ziehen, betonte er. Allerdings erinnerte er bei Krones an den guten Lauf der Papiere im Vorfeld der Resultate./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
135,20 € 		Abst. Kursziel*:
7,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
135,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,25%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

