FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Solide und unspektakulär nannte Lars Vom-Cleff die Eckdaten des Anlagenbauers für 2025 in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/gl
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
165,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
135,00 €
|
Abst. Kursziel*:
22,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
135,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,68%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
