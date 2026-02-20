FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Solide und unspektakulär nannte Lars Vom-Cleff die Eckdaten des Anlagenbauers für 2025 in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/gl



