KRONES Aktie

135,60EUR 3,20EUR 2,42%
KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

20.02.2026 13:03:15

KRONES Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Solide und unspektakulär nannte Lars Vom-Cleff die Eckdaten des Anlagenbauers für 2025 in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
165,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
135,00 € 		Abst. Kursziel*:
22,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
135,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,68%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

