NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Overweight" belassen. Diese dürften am Markt gut ankommen, prognostizierte Neil Green in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die neuen Zielvorgaben für 2026 implizierten, dass der bereinigte Cashflow aus dem operativen Geschäft die Konsensschätzungen übertreffen dürfte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu LEG Immobilien
