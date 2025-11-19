MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LEG Immobilien-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde die LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 68,99 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 144,952 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 189,94 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 18.11.2025 auf 63,40 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 189,94 EUR, was einer negativen Performance von 8,10 Prozent entspricht.

Der Marktwert von LEG Immobilien betrug jüngst 4,82 Mrd. Euro. Die LEG Immobilien-Aktie wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des LEG Immobilien-Anteils belief sich damals auf 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at