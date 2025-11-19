LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentabler LEG Immobilien-Einstieg? 19.11.2025 10:05:09

MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 10 Jahren bedeutet

MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LEG Immobilien-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde die LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 68,99 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 144,952 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 189,94 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 18.11.2025 auf 63,40 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 189,94 EUR, was einer negativen Performance von 8,10 Prozent entspricht.

Der Marktwert von LEG Immobilien betrug jüngst 4,82 Mrd. Euro. Die LEG Immobilien-Aktie wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des LEG Immobilien-Anteils belief sich damals auf 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: LEG Immobilien

Nachrichten zu LEG Immobilienmehr Nachrichten