05.03.2026 18:20:04

EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.03.2026 / 18:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Stephanie
Nachname(n): Coßmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Symrise AG

b) LEI
529900D82I6R9601CF26 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000SYM9999

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
72,6290511 EUR 29.850,5400 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
72,6291 EUR 29.850,5400 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate (Best Execution)
MIC: TGAT


05.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103522  05.03.2026 CET/CEST





05.03.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Symrise Buy UBS AG
04.03.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
04.03.26 Symrise Buy UBS AG

Symrise AG 72,60

Symrise AG 72,60 0,22% Symrise AG

