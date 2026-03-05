Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|
05.03.2026 18:20:04
EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
05.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103522 05.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symrise AG
|
05.03.26
|EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, buy (EQS Group)
|
05.03.26
|EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, Kauf (EQS Group)
|
05.03.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|Analyse: Barclays Capital vergibt Equal Weight an Symrise-Aktie (finanzen.at)
|
05.03.26
|Buy-Note für Symrise-Aktie: Neue Analyse von UBS AG (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|05.03.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|72,60
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.