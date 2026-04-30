Symrise Aktie

75,36EUR -0,52EUR -0,69%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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30.04.2026 11:39:00

Symrise Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken ersten Quartal sei sein Vertrauen in die Jahresziele des Aromen- und Duftstoffherstellers gestiegen, schrieb Charles Eden am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74,52 € 		Abst. Kursziel*:
26,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,73%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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