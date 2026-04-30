ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken ersten Quartal sei sein Vertrauen in die Jahresziele des Aromen- und Duftstoffherstellers gestiegen, schrieb Charles Eden am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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