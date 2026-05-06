Symrise Aktie
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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Gute Nachfragetrends im April zeigten, dass der starke März nicht von vorgezogenen Orders in Erwartung von Preiserhöhungen profitiert habe, schrieb Charles Eden am Dienstagnachmittag. Die Preise spielten zwar eine Rolle, generell sieht der Experte 2026 aber für den Aromenhersteller eher von Absatzvolumina geprägt./rob/ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,68 €
|
Abst. Kursziel*:
24,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,01%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
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05.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen (finanzen.at)
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05.05.26
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|EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, Kauf (EQS Group)
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05.05.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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05.05.26
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04.05.26
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04.05.26
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Analysen zu Symrise AG
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