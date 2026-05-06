ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Gute Nachfragetrends im April zeigten, dass der starke März nicht von vorgezogenen Orders in Erwartung von Preiserhöhungen profitiert habe, schrieb Charles Eden am Dienstagnachmittag. Die Preise spielten zwar eine Rolle, generell sieht der Experte 2026 aber für den Aromenhersteller eher von Absatzvolumina geprägt./rob/ag/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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