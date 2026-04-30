Symrise Aktie

75,36EUR -0,52EUR -0,69%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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30.04.2026 12:43:03

Symrise Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74,60 € 		Abst. Kursziel*:
11,26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,14%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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