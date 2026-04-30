Symrise Aktie
|75,36EUR
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|-0,69%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
30.04.2026 12:43:03
Symrise Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
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Unternehmen:
Symrise AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
74,60 €
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Abst. Kursziel*:
11,26%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
75,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,14%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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