NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 70 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Aromenhersteller habe im ersten Quartal mit dem Wachstum aus eigener Kraft die Erwartungen übertroffen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwochabend im Resümee des Quartalsberichts. Das Vertrauen, dass die Zielsetzungen in diesem Jahr erreicht werden, steige. Im Jahresverlauf seien die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr leichter zu schlagen und es gebe Anzeichen, dass sich manch ein zuletzt spürbarer Gegenwind umdreht./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.