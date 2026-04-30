Symrise Aktie
|75,36EUR
|-0,52EUR
|-0,69%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 70 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Aromenhersteller habe im ersten Quartal mit dem Wachstum aus eigener Kraft die Erwartungen übertroffen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwochabend im Resümee des Quartalsberichts. Das Vertrauen, dass die Zielsetzungen in diesem Jahr erreicht werden, steige. Im Jahresverlauf seien die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr leichter zu schlagen und es gebe Anzeichen, dass sich manch ein zuletzt spürbarer Gegenwind umdreht./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Hold
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
74,14 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
75,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,46%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
30.04.26
|Buy von Deutsche Bank AG für Symrise-Aktie (finanzen.at)
|
30.04.26
|Buy von UBS AG für Symrise-Aktie (finanzen.at)
|
30.04.26