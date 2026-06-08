Symrise Aktie
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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 79 auf 75 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Die größten Abweichungschancen sieht sie zwar bei Zulieferern der Konsumgüterindustrie wie dem Aromenhersteller. Fraser setzt aber auf den Schweizer Konkurrenten Givaudan, bei dem sie die Einstufung von "Sell" auf "Buy" drehte, sowie Croda und Kerry./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Neutral
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Unternehmen:
Symrise AG
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
75,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
76,52 €
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Abst. Kursziel*:
-1,99%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
75,50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-0,66%
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Analyst Name::
Georgina Fraser
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KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
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05.06.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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05.06.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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