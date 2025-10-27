TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|
27.10.2025 13:28:08
EQS-DD: TeamViewer SE: Mei Dent, Discretionary order for the acquisition of 10,000 shares.
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
27.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Germany
|Internet:
|ir.teamviewer.com
|End of News
|EQS News Service
|
101440 27.10.2025 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|TeamViewer
|6,53
|0,69%