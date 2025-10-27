TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

27.10.2025 13:28:08

EQS-DD: TeamViewer SE: Mei Dent, Discretionary order for the acquisition of 10,000 shares.




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

27.10.2025 / 13:26 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Mei
Last name(s): Dent

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
TeamViewer SE

b) LEI
3912000FZ0R0KEK9JS42 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A2YN900

b) Nature of the transaction
Discretionary order for the acquisition of 10,000 shares.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
6.6974 EUR 66,974.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
6.6974 EUR 66,974.00 EUR

e) Date of the transaction
24/10/2025; UTC-4

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


27.10.2025 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Germany
Internet: ir.teamviewer.com



 
End of News EQS News Service




101440  27.10.2025 CET/CEST







