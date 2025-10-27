TeamViewer Aktie

27.10.2025 13:28:07

EQS-DD: TeamViewer SE: Mei Dent, Interessewahrende Order über den Kauf von 10.000 Aktien.




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.10.2025 / 13:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Mei
Nachname(n): Dent

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
TeamViewer SE

b) LEI
3912000FZ0R0KEK9JS42 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2YN900

b) Art des Geschäfts
Interessewahrende Order über den Kauf von 10.000 Aktien.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
6,6974 EUR 66.974,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
6,6974 EUR 66.974,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.10.2025; UTC-4

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


27.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Deutschland
Internet: ir.teamviewer.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101440  27.10.2025 CET/CEST





