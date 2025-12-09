Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
Vienna Insurance buy
Die Analysten der Schweizer Bank UBS haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Versicherers VIG von 58,00 auf 65,40 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom Team um August Marcan bestätigt.
Die vergangene Woche vorgestellten Finanzziele bis 2028 seien seiner Ansicht nach in mehr als nur einer Hinsicht eine positive Entwicklung, schrieb Marcan in der am Montag erstellten Studie. Sie seien ambitioniert und würden die Visibilität und Glaubwürdigkeit von VIG bei den Anlegern verbessern.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 6,62 Euro für 2025 sowie 7,65 bzw. 8,29 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,99 Euro für 2025 sowie 2,37 bzw. 2,65 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Dienstagnachmittag notierten die VIG-Titel an der Wiener Börse mit plus 7,6 Prozent bei 56,50 Euro.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN AT0000908504 WEB http://www.vig.com
Analysen zu Vienna Insurance
16:49
Vienna Insurance buy
UBS AG
15.09.25
Vienna Insurance kaufen
Erste Group Bank
24.03.25
Vienna Insurance kaufen
Erste Group Bank
28.06.24
Vienna Insurance kaufen
Erste Group Bank
30.09.22
Vienna Insurance kaufen
Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
Vienna Insurance
56,40
7,43%
