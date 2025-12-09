Vienna Insurance Aktie

56,30EUR 3,80EUR 7,24%
Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

09.12.2025 16:49:00

Vienna Insurance buy

Die Analysten der Schweizer Bank UBS haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Versicherers VIG von 58,00 auf 65,40 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom Team um August Marcan bestätigt.

Die vergangene Woche vorgestellten Finanzziele bis 2028 seien seiner Ansicht nach in mehr als nur einer Hinsicht eine positive Entwicklung, schrieb Marcan in der am Montag erstellten Studie. Sie seien ambitioniert und würden die Visibilität und Glaubwürdigkeit von VIG bei den Anlegern verbessern.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 6,62 Euro für 2025 sowie 7,65 bzw. 8,29 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,99 Euro für 2025 sowie 2,37 bzw. 2,65 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Dienstagnachmittag notierten die VIG-Titel an der Wiener Börse mit plus 7,6 Prozent bei 56,50 Euro.

Analysierendes Institut UBS

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/ger

ISIN AT0000908504 WEB http://www.vig.com

AFA0067 2025-12-09/16:49

Zusammenfassung: Vienna Insurance buy
Unternehmen:
Vienna Insurance 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
65,40 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
56,20 € 		Abst. Kursziel*:
16,37%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
55,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,41%
Analyst Name::
August Marcan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

16:49 Vienna Insurance buy UBS AG
15.09.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
24.03.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
28.06.24 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
30.09.22 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
