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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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31.03.2026 08:35:38

Vonovia SE Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vonovia von 24 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der deutsche Markt für Wohnimmobilien bleibe herausfordernd, schrieb Paul May in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für eine Besserung müssten sich die Angebots- und Nachfragepreise stärker annähern, voraussichtlich mittels sinkender Verkaufspreise. Außerdem müssten sich die Finanzierungskonditionen verbessern./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 18:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Underweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
21,63 € 		Abst. Kursziel*:
6,33%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
21,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,93%
Analyst Name::
Paul May 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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