Vonovia Aktie
|16,75EUR
|-0,23EUR
|-1,33%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
06.11.2026 13:41:21
Vonovia SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 18,20 auf 17,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Neunmonatsbericht an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Neutral
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
17,70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16,84 €
|
Abst. Kursziel*:
5,11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,67%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vonovia SE
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
10:00
|EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|16,85
|-0,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Bechtle Buy
|Warburg Research