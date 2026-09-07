Vonovia Aktie
|18,73EUR
|-0,39EUR
|-2,04%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 29,50 auf 21,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Damit fallen die Papiere des Wohnimmobilienkonzerns auch aus der "Conviction List" mit den überzeugendsten Empfehlungen von Goldman heraus. Der Tenor auf der Branchenkonferenz am vergangenen Donnerstag sei vor dem Hintergrund steigender Zinsen vorsichtig gewesen, auch wenn für gute Chancen noch ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung stünden, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Jonathan Kownator am Montag. Die operativen Trends und namentlich das Mietwachstum blieben recht solide. Kownator passte seine Schätzungen und Kapitalkostenprognosen an. Bei Vonovia habe sich seine lange bestehende Anlagethese nicht ausgezahlt. Vor allem die Zinsen bremsten die Konzernstrategie, aber auch die Politik sorge in Berlin für anhaltende Unsicherheit./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 05:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Neutral
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
21,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19,20 €
|
Abst. Kursziel*:
10,42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,22%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
03.09.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
02.09.26
|DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
01.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|07:46
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|07:46
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07:46
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|18,74
|-1,96%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:00
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|08:09
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|E.ON Buy
|UBS AG
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:28
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG