Vonovia Aktie
|22,65EUR
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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
07.05.2026 12:37:01
Vonovia SE Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underweight" belassen. Die Eckzahlen des Immobilienkonzerns zum ersten Quartal seien im Jahresvergleich schwächer ausgefallen, doch die Jahresziele seien bestätigt worden, schrieb Paul May am Donnerstagmorgen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Underweight
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
22,72 €
|
Abst. Kursziel*:
1,23%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
22,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,55%
|
Analyst Name::
Paul May
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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