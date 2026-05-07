Vonovia Aktie

22,65EUR -0,35EUR -1,52%
Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.05.2026 12:37:01

Vonovia SE Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underweight" belassen. Die Eckzahlen des Immobilienkonzerns zum ersten Quartal seien im Jahresvergleich schwächer ausgefallen, doch die Jahresziele seien bestätigt worden, schrieb Paul May am Donnerstagmorgen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Underweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
22,72 € 		Abst. Kursziel*:
1,23%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
22,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,55%
Analyst Name::
Paul May 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vonovia SE

mehr Nachrichten