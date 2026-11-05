Vonovia Aktie
|17,17EUR
|0,17EUR
|0,97%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Angesichts der unveränderten Ausschüttungspolitik des Immobilienkonzerns sei die aktuelle Zahlenveröffentlichung als recht gute Nachricht zu bezeichnen, schrieb Thomas Rothaeusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,19 €
|
Abst. Kursziel*:
16,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,48%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Vonovia-Aktie gefragt: CFO Philip Grosse hört Ende 2027 auf - Auf Kurs für Verkaufsziel bis Ende 2028 (finanzen.at)
|
04.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|17,14
|0,79%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|13:06
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:00
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:59
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|12:58
|National Grid Sell
|UBS AG
|12:58
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|12:57
|ASOS Neutral
|UBS AG
|12:55
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:45
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:33
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)