Vonovia Aktie
|21,70EUR
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|-11,07%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
19.03.2026 14:43:27
Vonovia SE Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Paul May am Donnerstag. Zudem liege der Ausblick für den bereinigten Gewinn der Aktionäre im laufenden Jahr deutlich unter der Konsensschätztung./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Underweight
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
22,13 €
|
Abst. Kursziel*:
8,45%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
21,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,24%
|
Analyst Name::
Paul May
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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