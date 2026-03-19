LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Paul May am Donnerstag. Zudem liege der Ausblick für den bereinigten Gewinn der Aktionäre im laufenden Jahr deutlich unter der Konsensschätztung./rob/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:00 / GMT





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