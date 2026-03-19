Vonovia Aktie

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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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19.03.2026 14:43:27

Vonovia SE Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Paul May am Donnerstag. Zudem liege der Ausblick für den bereinigten Gewinn der Aktionäre im laufenden Jahr deutlich unter der Konsensschätztung./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Underweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
22,13 € 		Abst. Kursziel*:
8,45%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
21,77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,24%
Analyst Name::
Paul May 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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