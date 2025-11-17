Vossloh Aktie

17.11.2025 12:13:00

EQS-DD: Vossloh Aktiengesellschaft: Dr. Thomas Triska, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.11.2025 / 12:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Thomas
Nachname(n): Triska

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Vossloh Aktiengesellschaft

b) LEI
5299003HAEOUVX3HWX43 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007667107

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
69,40 EUR 6.940,00 EUR
69,40 EUR 14.643,40 EUR
69,40 EUR 5.343,80 EUR
69,40 EUR 18.391,00 EUR
69,30 EUR 3.049,20 EUR
69,30 EUR 20.790,00 EUR
69,30 EUR 1.386,00 EUR
69,30 EUR 4.920,30 EUR
69,30 EUR 11.018,70 EUR
69,20 EUR 4.152,00 EUR
69,20 EUR 4.498,00 EUR
69,20 EUR 4.705,60 EUR
69,10 EUR 4.146,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
69,323 EUR 103.984,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft
Vosslohstr. 4
58791 Werdohl
Deutschland
Internet: www.vossloh.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101848  17.11.2025 CET/CEST





