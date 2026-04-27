Vossloh Aktie
|73,75EUR
|0,70EUR
|0,96%
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
Vossloh Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Vossloh mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet hätten die jüngsten Quartalszahlen des Bahntechnikkonzerns einen saisonal schwachen Jahresstart belegt, doch die Auftragslage bleibe günstig, schrieb Christian Cohrs am Montag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
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Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
73,15 €
|
Abst. Kursziel*:
1,16%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
73,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,34%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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