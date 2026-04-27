Vossloh Aktie

73,75EUR 0,70EUR 0,96%
Vossloh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107

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27.04.2026 10:28:12

Vossloh Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Vossloh mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet hätten die jüngsten Quartalszahlen des Bahntechnikkonzerns einen saisonal schwachen Jahresstart belegt, doch die Auftragslage bleibe günstig, schrieb Christian Cohrs am Montag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
Unternehmen:
Vossloh AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
73,15 € 		Abst. Kursziel*:
1,16%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
73,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,34%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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