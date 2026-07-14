Vossloh Aktie
|59,05EUR
|-3,25EUR
|-5,22%
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
14.07.2026 09:42:16
Vossloh Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Hold" belassen. Der korrigierte operative Ergebnisausblick für 2026 liege nun 13 Prozent unter dem Konsens, schrieb Fabian Piasta am Dienstag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
76,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
56,60 €
|
Abst. Kursziel*:
34,28%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
59,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,70%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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