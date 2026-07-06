Vossloh Aktie
|68,55EUR
|-1,20EUR
|-1,72%
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
Vossloh Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Er prognostiziere einen Umsatzanstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bahntechnikkonzern sei auf einem guten Weg, seine mittelfristigen Ziele zu erreichen./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Buy
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
87,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68,65 €
|
Abst. Kursziel*:
26,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,91%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vossloh AG
|
03.07.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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03.07.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
03.07.26
|XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
03.07.26
|Vossloh erhält Aufträge aus China (dpa-AFX)
|
03.07.26
|EQS-News: Vossloh gewinnt Großaufträge in China (EQS Group)
|
03.07.26
|EQS-News: Vossloh wins major contracts in China (EQS Group)
|
02.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.07.26
|XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
Analysen zu Vossloh AG
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|Deutsche Bank AG
|28.05.26
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|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.04.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:53
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.04.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:53
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.04.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Vossloh Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|68,20
|-2,22%
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|15:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14:57
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:54
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|14:53
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:52
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:51
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13:34
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:30
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:04
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|12:48
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:06
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11:50
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:48
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11:03
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|10:31
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:03
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:02
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:11
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:05
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:53
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05:59
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK