Vossloh Aktie

59,05EUR -3,25EUR -5,22%
Vossloh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107

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14.07.2026 10:01:19

Vossloh Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vossloh nach Zahlen mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Buy" belassen. Die gesenkte Jahresprognose des Bahntechnikkonzerns sei eine böse Überraschung, schrieb Lars Vom-Cleff am Dienstag. Die Eckdaten für das erste Halbjahr sieht er indes knapp über seinen Schätzungen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vossloh AG Buy
Unternehmen:
Vossloh AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,90 € 		Abst. Kursziel*:
55,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,33%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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