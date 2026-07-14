Vossloh Aktie
|59,05EUR
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|-5,22%
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
Vossloh Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vossloh nach Zahlen mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Buy" belassen. Die gesenkte Jahresprognose des Bahntechnikkonzerns sei eine böse Überraschung, schrieb Lars Vom-Cleff am Dienstag. Die Eckdaten für das erste Halbjahr sieht er indes knapp über seinen Schätzungen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Buy
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
87,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,90 €
|
Abst. Kursziel*:
55,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,33%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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