Vossloh Aktie
|72,80EUR
|-1,25EUR
|-1,69%
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
24.04.2026 11:00:07
Vossloh Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Buy" belassen. Der Bahntechnikkonzern sei mit einem Rekordauftragsbestand in das neue Jahr gestartet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10, / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Buy
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
87,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,00 €
|
Abst. Kursziel*:
22,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,51%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vossloh AG
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: SDAX mittags schwächer (finanzen.at)
|
11:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies nimmt Vossloh mit 'Hold' wieder auf - Ziel 76 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.04.26
|ROUNDUP 2: Sateba-Kauf sorgt bei Vossloh für Verlust und volle Auftragsbücher (dpa-AFX)
|
23.04.26
|ROUNDUP: Sateba-Übernahme sorgt bei Vossloh für Verlust und volle Auftragsbücher (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
23.04.26
|EQS-News: Auftragslage auf Rekordniveau unterstreicht anhaltend hohe Marktnachfrage – Vossloh bestätigt Ausblick für 2026 (EQS Group)
|
23.04.26
|EQS-News: Record-high order backlog underscores sustained strong market demand – Vossloh confirms outlook for 2026 (EQS Group)
Analysen zu Vossloh AG
|11:00
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06:01
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|09.03.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06:01
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
