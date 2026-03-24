Vossloh Aktie
|69,40EUR
|-0,30EUR
|-0,43%
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
Vossloh Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 78 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Bahntechnikunternehmen liege solide in der Spur, werde an der Börse aber angemessen bezahlt, schrieb Christian Cohrs am Dienstag./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
68,80 €
|
Abst. Kursziel*:
7,56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,63%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vossloh AG
|
09:29
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
20.03.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.03.26
|Vossloh-Aktie fester: Sateba treibt Erlöse - Ergebnis bleibt hinter Analystenprognosen (dpa-AFX)
|
19.03.26
|ROUNDUP: Vossloh will trotz Übernahmekosten für Sateba weiter zulegen - Kursplus (dpa-AFX)
|
19.03.26
|WDH/Vossloh will trotz Übernahmekosten für Sateba weiter zulegen (dpa-AFX)
|
19.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX mittags schwächer (finanzen.at)
|
19.03.26
|EQS-News: Vossloh reports significant sales revenues and EBIT growth again in financial year 2025 (EQS Group)
Analysen zu Vossloh AG
|09:49
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|09.03.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|09:49
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktuelle Aktienanalysen
|13:04
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:48
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|11:59
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|11:15
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11:12
|Danone Buy
|UBS AG
|11:07
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10:54
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|10:53
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:53
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:35
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|10:31
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:30
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:29
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:18
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10:10
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|10:07
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:46
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|09:45
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:44
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:41
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|09:38
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:36
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:44
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:16
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:06
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:00
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|07:57
|Ottobock Buy
|UBS AG
|07:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|07:34
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|07:22
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|07:19
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|07:02
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets