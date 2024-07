EQS-News: Gerresheimer bleibt im 1. Halbjahr 2024 auf Kurs

EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Gerresheimer bleibt im 1. Halbjahr 2024 auf Kurs



11.07.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gerresheimer bleibt im 1. Halbjahr 2024 auf Kurs Organisches Wachstum: Umsatz +1,7 %, Adjusted EBITDA +2,9 %

Geschäftsbereich Plastics & Devices mit gutem Umsatzwachstum und deutlich verbesserter Marge

Prognose bestätigt Düsseldorf, 11. Juli 2024. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech - und Kosmetikbranche, hält im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 Kurs. Der Umsatz erreichte 968,5 Mio. Euro (1. HJ 2023: 957,4 Mio. Euro), das Adjusted EBITDA 188,2 Mio. Euro (1. HJ 2023: 185,2 Mio. Euro). Das organische Umsatzwachstum lag bei +1,7% und das organische Adjusted EBITDA-Wachstum bei 2,9 %. Die Adjusted EBITDA-Marge betrug 19,4 %. Lagerbestandseffekte bei Kunden im Geschäftsbereich Primary Packaging Glass konnten von der guten Umsatzentwicklung mit deutlich verbesserter Marge des Geschäftsbereichs Plastics & Devices kompensiert werden. Die Margenausweitung reflektiert den veränderten Produktmix mit einem höheren Anteil innovativer und speziell zugeschnittener Lösungen. Für das 2. Halbjahr 2024 erwartet Gerresheimer vor dem Hintergrund neu anlaufender Produktionslinien und auslaufender Lagerbestandseffekte eine deutliche Belebung des Geschäfts. Der Vorstand bestätigt seine Prognose für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 sowie den mittelfristigen Ausblick. 2024 erwartet Gerresheimer ein organisches Umsatzwachstum zwischen 5 und 10 % sowie ein Adjusted EBITDA zwischen 430 und 450 Mio. Euro. „Die Ergebnisse des 1. Halbjahres 2024 untermauern die Resilienz unseres Geschäftsmodells“, erläutert Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. „Mit unserem breiten Portfolio können wir Marktschwankungen in Teilbereichen abfedern. Mit dem Kapazitätsausbau für langfristige Kundenprojekte und der Ausweitung unseres Portfolios werden wir unser profitables Wachstum im 2. Halbjahr 2024 und auch in den nächsten Jahren konsequent fortsetzen.“



Plastics & Devices: Dynamisches Wachstum und verbesserte Marge Der Geschäftsbereich Plastics & Devices erzielte im 1. Halbjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 541,5 Mio. Euro (1. HJ 2023: 494,1 Mio. Euro). Das organische Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum lag bei 9,9 %. Der Geschäftsbereich profitierte dabei von einer starken Nachfrage nach Drug-Delivery-Systemen wie Spritzen, Inhalatoren und Pens, aber auch von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Containment Solutions aus Kunststoff. Das Adjusted EBITDA wuchs dynamisch und erreichte 138,1 Mio. Euro (1. HJ 2023: 116,3 Mio. Euro). Das organische Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrug 18,3 %. Die Adjusted EBITDA-Marge stieg um 2,0 Prozentpunkte auf 25,5 % (1. HJ 2023: 23,5 %). Die Margenausweitung spiegelt den veränderten Produktmix wider mit einem höheren Anteil speziell zugeschnittener Lösungen zum Beispiel für Biopharmazeutika, darunter GLP-1-Präparate zur Behandlung von Adipositas.



Primary Packaging Glass: Pharmageschäft mit Lagerbestandseffekten Im 1. Halbjahr 2024 erreichte der Umsatz im Geschäftsbereich Primary Packaging Glass 426,5 Mio. Euro (1. HJ 2023: 461,7 Mio. Euro). Er lag damit organisch um 6,9 % unter dem Vorjahreszeitraum. Der Umsatzrückgang lässt sich im Wesentlichen auf eine geringere Nachfrage im Pharmageschäft aufgrund von Lagerbestandseffekten bei Kunden zurückführen. Das Adjusted EBITDA betrug 74,3 Mio. Euro (1. HJ 2023: 90,1 Mio. Euro). Organisch lag das Adjusted EBITDA um 14,8 % unter dem Vorjahreszeitraum. Die Adjusted EBITDA-Marge ging von 19,5 % im Vorjahreszeitraum um 2,1 Prozentpunkte auf 17,4 % im 1. Halbjahr 2024 zurück.



Deutliche Belebung des Geschäfts im 2. Halbjahr 2024 erwartet Für das 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 erwartet Gerresheimer vor dem Hintergrund neu anlaufender Produktionslinien und auslaufender Lagerbestandseffekte eine deutliche Belebung des Geschäfts. Auf Basis des hohen Auftragsbestands und der Kapazitätserweiterungen für langjährige Kundenaufträge erwartet Gerresheimer, das profitable Wachstum auch in den Folgejahren fortzusetzen.



Prognose bestätigt Gerresheimer erwartet auf Basis des Auftragsbestands sowohl 2024 als auch in den Folgejahren das profitable Wachstum fortzusetzen. Prognose für das Geschäftsjahr 2024 (organisch) Umsatzwachstum: 5 -10 %

Adjusted EBITDA: 430-450 Mio. Euro

Adjusted EPS-Wachstum: 8-12 % Prognose für das Geschäftsjahr 2025 (organisch) Umsatzwachstum: 10 -15 %

Adjusted EBITDA-Marge: ≥ 22 %

Adjusted EPS-Wachstum: ≥ 10 % Mittelfristige Prognose (organisch) Umsatzwachstum: ≥ 10 %

Adjusted EBITDA-Marge: 23-25 %

Adjusted EPS-Wachstum: ≥ 10 %

Der Halbjahresfinanzbericht ist auf der Gerresheimer Webseite hier verfügbar: https://www.gerresheimer.com/unternehmen/investor-relations/berichte

Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio von Containment Solutions für Medikamente, Drug-Delivery-Systemen und Medizinprodukten sowie Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können.

Mit 35 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen 2023 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

www.gerresheimer.com

Kontakt Gerresheimer AG Presse Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com Marion Stolzenwald

Senior Manager Corporate Communication

T +49 172 2424185

marion.stolzenwald@gerresheimer.com

Investor Relations Guido Pickert

Vice President Investor Relations

T +49 152 900 14145

gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Thomas Rosenke

Senior Manager Investor Relations

T: +49 211 6181-187

gerresheimer.ir@gerresheimer.com



11.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com