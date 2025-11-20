Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|
20.11.2025 13:18:33
EQS-News: Gerresheimer AG: Wechsel im Aufsichtsrat
|
EQS-News: Gerresheimer AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Gerresheimer AG: Wechsel im Aufsichtsrat
Düsseldorf, 20. November 2025. Klaus Röhrig, Mitgründer und Co-Chief Investment Officer der Active Ownership Gruppe, wurde bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2026 zum Aufsichtsrat der Gerresheimer AG bestellt. Er folgt auf Dr. Dorothea Wenzel, die ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte, um der veränderten Eigentümerstruktur der Gesellschaft bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats Rechnung zu tragen. Klaus Röhrig übernimmt mit seiner Bestellung auch die Aufgaben von Dr. Dorothea Wenzel im Prüfungsausschuss der Gerresheimer AG.
„Wir danken Dr. Dorothea Wenzel herzlich für ihre engagierte Arbeit im Aufsichtsrat und im Prüfungsausschuss“, so Dr. Axel Herberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG. „Mit ihrer Expertise und Erfahrung hat sie einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben des Gremiums geleistet.“
Ordentliche Hauptversammlung am 3. Juni 2026
Klaus Röhrig wird sich auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juni 2026 als Aufsichtsrat zur Wahl stellen. Insgesamt stehen auf der nächsten Hauptversammlung vier Aufsichtsratspositionen der Kapitalseite im mitbestimmten Aufsichtsrat der Gerresheimer AG zur Wahl.
Über Gerresheimer
Kontakt Gerresheimer
20.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|
2233454 20.11.2025 CET/CEST
