EQS-News: Gerresheimer AG: Wechsel im Aufsichtsrat

Gerresheimer AG: Wechsel im Aufsichtsrat



20.11.2025 / 13:18 CET/CEST

Klaus Röhrig folgt auf Dr. Dorothea Wenzel

Zusammensetzung des Aufsichtsrats spiegelt veränderte Eigentümerstruktur wider



Düsseldorf, 20. November 2025. Klaus Röhrig, Mitgründer und Co-Chief Investment Officer der Active Ownership Gruppe, wurde bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2026 zum Aufsichtsrat der Gerresheimer AG bestellt. Er folgt auf Dr. Dorothea Wenzel, die ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte, um der veränderten Eigentümerstruktur der Gesellschaft bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats Rechnung zu tragen. Klaus Röhrig übernimmt mit seiner Bestellung auch die Aufgaben von Dr. Dorothea Wenzel im Prüfungsausschuss der Gerresheimer AG.



„Wir danken Dr. Dorothea Wenzel herzlich für ihre engagierte Arbeit im Aufsichtsrat und im Prüfungsausschuss“, so Dr. Axel Herberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG. „Mit ihrer Expertise und Erfahrung hat sie einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben des Gremiums geleistet.“



Ordentliche Hauptversammlung am 3. Juni 2026

Klaus Röhrig wird sich auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juni 2026 als Aufsichtsrat zur Wahl stellen. Insgesamt stehen auf der nächsten Hauptversammlung vier Aufsichtsratspositionen der Kapitalseite im mitbestimmten Aufsichtsrat der Gerresheimer AG zur Wahl.



Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech - und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Drug-Containment-Lösungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, On-Body Devices, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Karpulen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit . Mit über 40 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2024 einen Umsatz von rund 2,4 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell rund 13.600 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

