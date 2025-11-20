Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|
20.11.2025 14:03:40
Im Gerresheimer-AR folgt Klaus Röhrig auf Dorothea Wenzel
DOW JONES--Gerresheimer bekommt ein neues Aufsichtsratsmitglied. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, wurde Klaus Röhrig bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juni 2026 zum Mitglied des Kontrollgremiums bestellt. Röhrig, Mitgründer und Co-Chief Investment Officer der Active Ownership Gruppe, folgt auf Dorothea Wenzel, die ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte, um der veränderten Eigentümerstruktur der Gesellschaft bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats Rechnung zu tragen. Mit seiner Bestellung übernimmt Röhrig auch die Aufgaben von Dorothea Wenzel im Prüfungsausschuss.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2025 08:03 ET (13:03 GMT)
