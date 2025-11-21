Gerresheimer Aktie

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

Gerresheimer-Performance im Blick 21.11.2025 10:04:50

MDAX-Papier Gerresheimer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gerresheimer von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Gerresheimer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Gerresheimer-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 100,10 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9,990 Gerresheimer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 235,36 EUR, da sich der Wert einer Gerresheimer-Aktie am 20.11.2025 auf 23,56 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 76,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer belief sich zuletzt auf 836,56 Mio. Euro. Das Gerresheimer-Papier wurde am 11.06.2007 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Gerresheimer-Anteils auf 40,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

28.10.25 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Gerresheimer Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.25 Gerresheimer Neutral UBS AG
13.10.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
