Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|Gerresheimer-Performance im Blick
|
21.11.2025 10:04:50
MDAX-Papier Gerresheimer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gerresheimer von vor 5 Jahren verloren
Die Gerresheimer-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 100,10 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9,990 Gerresheimer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 235,36 EUR, da sich der Wert einer Gerresheimer-Aktie am 20.11.2025 auf 23,56 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 76,46 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer belief sich zuletzt auf 836,56 Mio. Euro. Das Gerresheimer-Papier wurde am 11.06.2007 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Gerresheimer-Anteils auf 40,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AGmehr Analysen
|28.10.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|23,18
|-1,11%
