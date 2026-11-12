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12.11.2026 07:29:43

EQS-News: Hapag-Lloyd mit starkem dritten Quartal

EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
Hapag-Lloyd mit starkem dritten Quartal

12.11.2026 / 07:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hapag-Lloyd mit starkem dritten Quartal

  • Deutlicher Ergebnisanstieg durch höhere Spotraten
  • Stabile Transportmenge trotz geopolitischer Spannungen und operativer Beeinträchtigungen
  • Wachsendes Segment Terminal & Infrastruktur gewinnt weiter an strategischer Bedeutung
  • Ergebnisprognose für 2026 angesichts anhaltend günstiger Marktbedingungen angehoben

Hapag-Lloyd hat das dritte Quartal 2026 mit einem im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich höheren Konzern-EBITDA von 1,7 Milliarden USD (1,5 Milliarden EUR) abgeschlossen. Das Konzern-EBIT stieg auf 1,1 Milliarden USD (0,9 Milliarden EUR) und das Konzernergebnis auf 1,0 Milliarde USD (0,9 Milliarden EUR). Wesentliche Treiber dieser positiven Entwicklung waren deutlich höhere Frachtraten, eine hohe Auslastung der Schiffe in der Linienschifffahrt und ein dynamisches Wachstum im Segment Terminal & Infrastruktur.

Im Segment Linienschifffahrt stieg der Umsatz im dritten Quartal 2026 auf 6,7 Milliarden USD (5,8 Milliarden EUR). Grund dafür war insbesondere die deutlich höhere durchschnittliche Frachtrate von 1.808 USD/TEU (Q3 2025: 1.413 USD/TEU). Die Transportmenge lag mit 3,4 Millionen TEU trotz des Konflikts im Nahen Osten und wetterbedingter operativer Beeinträchtigungen, die zugleich die Stückkosten unter Druck setzten, auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Das EBITDA erhöhte sich auf 1,7 Milliarden USD (1,4 Milliarden EUR), während das EBIT auf 1,1 Milliarden USD (0,9 Milliarden EUR) stieg.

Das Segment Terminal & Infrastruktur setzte seinen Wachstumskurs fort. Der Umsatz erhöhte sich im dritten Quartal 2026 auf 197 Millionen USD (171 Millionen EUR). Dazu trugen Investitionen in neue und bestehende Terminalkapazitäten sowie eine bessere Geschäftsentwicklung der Terminals in Lateinamerika bei. Das EBITDA stieg auf 56 Millionen USD (49 Millionen EUR), während sich das EBIT auf 34 Millionen USD (29 Millionen EUR) verbesserte.

„Wir haben ein starkes drittes Quartal erzielt dank deutlich höherer Spotraten, einer robusten Nachfrage und einer hohen Kapazitätsauslastung. Unsere Geschäftsaktivitäten in der Linienschifffahrt und im Segment Terminal & Infrastruktur haben sich beide gut entwickelt, unterstützt durch den weiteren Ausbau unseres globalen Terminalportfolios. Gleichzeitig sind die Stückkosten aufgrund geopolitischer Spannungen und operativer Beeinträchtigungen weiterhin unter Druck. Ausblickend werden wir alles daransetzen, unseren Kunden eine herausragende Qualität zu bieten, in das weitere Wachstum unseres Unternehmens zu investieren und gleichzeitig eine strikte Kostendisziplin zu wahren, um unsere Wettbewerbsposition weiter zu stärken“, sagte Rolf Habben Jansen, CEO von Hapag-Lloyd.

Angesichts weiterhin robuster Spotfrachtraten liegt die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal über den bisherigen Erwartungen. Der Vorstand der Hapag-Lloyd AG hat daher am 11. November beschlossen, seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut anzuheben. Das Konzern-EBITDA wird nun in der Bandbreite von 4,6 Mrd. bis 5,0 Mrd. USD (4,0 Mrd. bis 4,4 Mrd. EUR) und das Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 2,0 Mrd. bis 2,4 Mrd. USD (1,7 Mrd. bis 2,1 Mrd. EUR) erwartet. Diese Prognose ist aufgrund der volatilen Entwicklung der Frachtraten und anhaltender geopolitischer Konflikte weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Der Finanzbericht für Q3 2026 ist hier abrufbar:
https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html


KENNZAHLEN (USD)*

  Q3 2026 Q3 2025 9M 2026 9M 2025 9M 2026 versus
9M 2025
Konzern    
Umsatz (Mio. USD) 6.883 5.460 17.641 16.049 1.592
EBITDA (Mio. USD) 1.726 866 3.048 2.790 258
EBIT (Mio. USD) 1.085 228 1.104 905 199
EBITDA-Marge (%) 25,1 15,9 17,3 17,4 -0,1 pp
EBIT-Marge (%) 15,8 4,2 6,3 5,6 0,6 pp
Konzernergebnis (Mio. USD) 999 172 827 946 -120
Segment Linienschifffahrt
Transportmenge (TTEU) 3.383 3.401 10.068 9.989 79
Frachtrate (USD/TEU) 1.808 1.413 1.541 1.421 120
Umsatz (Mio. USD) 6.718 5.357 17.179 15.743 1.435
EBITDA (Mio. USD) 1.670 836 2.890 2.680 210
EBIT (Mio. USD) 1.052 219 1.032 858 174
Segment Terminal & Infrastruktur
Umsatz (Mio. USD) 197 131 556 375 181
EBITDA (Mio. USD) 56 30 159 110 49
EBIT (Mio. USD) 34 9 72 46 26

 
KENNZAHLEN (EURO)* 

  Q3 2026 Q3 2025 9M 2026 9M 2025 9M 2026 versus
9M 2025
Gruppe
Umsatz (Mio. EUR) 5.968 4.665 15.190 14.350 840
EBITDA (Mio. EUR) 1.491 735 2.625 2.495 130
EBIT (Mio. EUR) 935 190 950 809 141
Konzernergebnis (Mio. EUR) 860 138 712 846 -135
Segment Linienschifffahrt
Umsatz (Mio. EUR) 5.825 4.578 14.791 14.077 715
EBITDA (Mio. EUR) 1.442 710 2.488 2.396 92
EBIT (Mio. EUR) 906 183 888 767 121
Segment Terminal & Infrastruktur
Umsatz (Mio. EUR) 171 112 479 335 144
EBITDA (Mio. EUR) 49 26 137 98 39
EBIT (Mio. EUR) 29 7 62 41 21

* In den Tabellen können aus rechentechnischen Gründen in Einzelfällen Rundungsdifferenzen auftreten.


Über Hapag-Lloyd
Mit einer Flotte von 301 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,5 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 15.200 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,7 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 129 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 27 Seehafenterminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. 4.400 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten.

Disclaimer
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Plänen, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens erwarteten Ergebnissen abweichen.

Pressekontakte
Nils.Haupt@hlag.com / +49 40 3001-2263
Tim.Seifert@hlag.com / +49 40 3001-2291

Investorenkontakt
Alexander.Drews@hlag.com / +49 40 3001-3705

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 3001 – 3705
E-Mail: ir@hlag.com
Internet: www.hapag-lloyd.com
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WKN: HLAG47
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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