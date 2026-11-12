EQS-News: Hapag-Lloyd mit starkem dritten Quartal

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Hapag-Lloyd mit starkem dritten Quartal



12.11.2026 / 07:29 CET/CEST

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Hapag-Lloyd mit starkem dritten Quartal

Deutlicher Ergebnisanstieg durch höhere Spotraten

Stabile Transportmenge trotz geopolitischer Spannungen und operativer Beeinträchtigungen

Wachsendes Segment Terminal & Infrastruktur gewinnt weiter an strategischer Bedeutung

Ergebnisprognose für 2026 angesichts anhaltend günstiger Marktbedingungen angehoben

Hapag-Lloyd hat das dritte Quartal 2026 mit einem im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich höheren Konzern-EBITDA von 1,7 Milliarden USD (1,5 Milliarden EUR) abgeschlossen. Das Konzern-EBIT stieg auf 1,1 Milliarden USD (0,9 Milliarden EUR) und das Konzernergebnis auf 1,0 Milliarde USD (0,9 Milliarden EUR). Wesentliche Treiber dieser positiven Entwicklung waren deutlich höhere Frachtraten, eine hohe Auslastung der Schiffe in der Linienschifffahrt und ein dynamisches Wachstum im Segment Terminal & Infrastruktur.

Im Segment Linienschifffahrt stieg der Umsatz im dritten Quartal 2026 auf 6,7 Milliarden USD (5,8 Milliarden EUR). Grund dafür war insbesondere die deutlich höhere durchschnittliche Frachtrate von 1.808 USD/TEU (Q3 2025: 1.413 USD/TEU). Die Transportmenge lag mit 3,4 Millionen TEU trotz des Konflikts im Nahen Osten und wetterbedingter operativer Beeinträchtigungen, die zugleich die Stückkosten unter Druck setzten, auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Das EBITDA erhöhte sich auf 1,7 Milliarden USD (1,4 Milliarden EUR), während das EBIT auf 1,1 Milliarden USD (0,9 Milliarden EUR) stieg.

Das Segment Terminal & Infrastruktur setzte seinen Wachstumskurs fort. Der Umsatz erhöhte sich im dritten Quartal 2026 auf 197 Millionen USD (171 Millionen EUR). Dazu trugen Investitionen in neue und bestehende Terminalkapazitäten sowie eine bessere Geschäftsentwicklung der Terminals in Lateinamerika bei. Das EBITDA stieg auf 56 Millionen USD (49 Millionen EUR), während sich das EBIT auf 34 Millionen USD (29 Millionen EUR) verbesserte.

„Wir haben ein starkes drittes Quartal erzielt dank deutlich höherer Spotraten, einer robusten Nachfrage und einer hohen Kapazitätsauslastung. Unsere Geschäftsaktivitäten in der Linienschifffahrt und im Segment Terminal & Infrastruktur haben sich beide gut entwickelt, unterstützt durch den weiteren Ausbau unseres globalen Terminalportfolios. Gleichzeitig sind die Stückkosten aufgrund geopolitischer Spannungen und operativer Beeinträchtigungen weiterhin unter Druck. Ausblickend werden wir alles daransetzen, unseren Kunden eine herausragende Qualität zu bieten, in das weitere Wachstum unseres Unternehmens zu investieren und gleichzeitig eine strikte Kostendisziplin zu wahren, um unsere Wettbewerbsposition weiter zu stärken“, sagte Rolf Habben Jansen, CEO von Hapag-Lloyd.

Angesichts weiterhin robuster Spotfrachtraten liegt die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal über den bisherigen Erwartungen. Der Vorstand der Hapag-Lloyd AG hat daher am 11. November beschlossen, seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut anzuheben. Das Konzern-EBITDA wird nun in der Bandbreite von 4,6 Mrd. bis 5,0 Mrd. USD (4,0 Mrd. bis 4,4 Mrd. EUR) und das Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 2,0 Mrd. bis 2,4 Mrd. USD (1,7 Mrd. bis 2,1 Mrd. EUR) erwartet. Diese Prognose ist aufgrund der volatilen Entwicklung der Frachtraten und anhaltender geopolitischer Konflikte weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Der Finanzbericht für Q3 2026 ist hier abrufbar:

https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html



KENNZAHLEN (USD)*

Q3 2026 Q3 2025 9M 2026 9M 2025 9M 2026 versus

9M 2025 Konzern Umsatz (Mio. USD) 6.883 5.460 17.641 16.049 1.592 EBITDA (Mio. USD) 1.726 866 3.048 2.790 258 EBIT (Mio. USD) 1.085 228 1.104 905 199 EBITDA-Marge (%) 25,1 15,9 17,3 17,4 -0,1 pp EBIT-Marge (%) 15,8 4,2 6,3 5,6 0,6 pp Konzernergebnis (Mio. USD) 999 172 827 946 -120 Segment Linienschifffahrt Transportmenge (TTEU) 3.383 3.401 10.068 9.989 79 Frachtrate (USD/TEU) 1.808 1.413 1.541 1.421 120 Umsatz (Mio. USD) 6.718 5.357 17.179 15.743 1.435 EBITDA (Mio. USD) 1.670 836 2.890 2.680 210 EBIT (Mio. USD) 1.052 219 1.032 858 174 Segment Terminal & Infrastruktur Umsatz (Mio. USD) 197 131 556 375 181 EBITDA (Mio. USD) 56 30 159 110 49 EBIT (Mio. USD) 34 9 72 46 26



KENNZAHLEN (EURO)*

Q3 2026 Q3 2025 9M 2026 9M 2025 9M 2026 versus

9M 2025 Gruppe Umsatz (Mio. EUR) 5.968 4.665 15.190 14.350 840 EBITDA (Mio. EUR) 1.491 735 2.625 2.495 130 EBIT (Mio. EUR) 935 190 950 809 141 Konzernergebnis (Mio. EUR) 860 138 712 846 -135 Segment Linienschifffahrt Umsatz (Mio. EUR) 5.825 4.578 14.791 14.077 715 EBITDA (Mio. EUR) 1.442 710 2.488 2.396 92 EBIT (Mio. EUR) 906 183 888 767 121 Segment Terminal & Infrastruktur Umsatz (Mio. EUR) 171 112 479 335 144 EBITDA (Mio. EUR) 49 26 137 98 39 EBIT (Mio. EUR) 29 7 62 41 21

* In den Tabellen können aus rechentechnischen Gründen in Einzelfällen Rundungsdifferenzen auftreten.



Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 301 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,5 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 15.200 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,7 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 129 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 27 Seehafenterminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. 4.400 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten.

Disclaimer

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