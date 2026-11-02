Hapag-Lloyd Aktie
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WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd vor Zahlen zum dritten Quartal von 117 auf 125 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Container-Reederei dürfte von erhöhten Frachtraten profitiert haben, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einem Ausblick am Montag. So sei der China Containerized Freight Index (chinesischer Containerfracht-Index, CFFI) im dritten Quartal im Schnitt um 55 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
133,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
133,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,30%
|
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy
|
KGV*:
-
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