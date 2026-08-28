LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 89 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Marco Limite passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Resultate des zweiten Quartals an. Er hob seine operative Ergebnisprognose für das Gesamtjahr mit 3,6 Milliarden Euro über die Zielspanne des Konzerns. Die Bewertung der Aktien bleibe allerdings ein Hemmschuh./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 18:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 03:00 / GMT



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