Hapag-Lloyd Aktie
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WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 89 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Marco Limite passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Resultate des zweiten Quartals an. Er hob seine operative Ergebnisprognose für das Gesamtjahr mit 3,6 Milliarden Euro über die Zielspanne des Konzerns. Die Bewertung der Aktien bleibe allerdings ein Hemmschuh./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
132,00 €
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Abst. Kursziel*:
-24,24%
|
Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
132,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-24,76%
|
Analyst Name::
Marco Limite
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KGV*:
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Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
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|Aktien von Maersk und Hapag-Lloyd im Blick: Suezkanal teils wieder befahrbar - MSC nutzt Route wieder (dpa-AFX)
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19.08.26
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