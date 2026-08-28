Hapag-Lloyd Aktie

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WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

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28.08.2026 13:55:57

Hapag-Lloyd Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 89 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Marco Limite passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Resultate des zweiten Quartals an. Er hob seine operative Ergebnisprognose für das Gesamtjahr mit 3,6 Milliarden Euro über die Zielspanne des Konzerns. Die Bewertung der Aktien bleibe allerdings ein Hemmschuh./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
132,00 € 		Abst. Kursziel*:
-24,24%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
132,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24,76%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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