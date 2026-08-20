Hapag-Lloyd Aktie
|132,80EUR
|-2,70EUR
|-1,99%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 114 auf 117 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Harishankar Ramamoorthy fasste in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar das zweite Quartal der europäischen Containerreedereien zusammen. Dabei hob er die starken Frachtraten hervor, die für starke Resultate gesorgt hätten. Besonders beeindruckt habe die dänische Maersk, schrieb er. Ramamoorthy geht davoN aus, dass sich die höheren Raten zwar im weiteren Verlauf des Jahres noch behaupten dürften, zusätzliche Kapazitäten im Jahr 2027 sowie eine mögliche Wiedereröffnung der Route durch das Rote Meer dann für Gegenwind sorgen könnten. Maersk und Hapag-Lloyd hält er angesichts der höheren Raten für angemessen bewertet./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
117,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
126,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,58%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
132,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,90%
|
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
|
19.08.26
|EQS-News: APM Terminals and Hapag-Lloyd partner to drive future growth at Maasvlakte II (EQS Group)
|
19.08.26
|EQS-News: APM Terminals und Hapag-Lloyd schließen Partnerschaft für zukünftiges Wachstum am Terminal Maasvlakte II (EQS Group)
|
17.08.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 105 Euro - 'Sell' (dpa-AFX)
|
13.08.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 75 Euro - 'Underweight' (dpa-AFX)
|
13.08.26
|Mehr Fahrten durch das Rote Meer - Lage bleibt angespannt (dpa-AFX)
|
22.07.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 81 Euro - 'Sell' (dpa-AFX)
|
14.07.26
|Hapag-Lloyd-Aktie zieht an: Höhere Transportpreise treiben Prognoseanhebung (dpa-AFX)
|
13.07.26
|EQS-Adhoc: Hapag-Lloyd raises its earnings outlook for the current financial year (EQS Group)
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|11:03
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:03
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|11:03
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|134,50
|-0,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:44
|BBVA Neutral
|UBS AG
|11:43
|Santander Buy
|UBS AG
|11:30
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|11:10
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:09
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|11:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11:04
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:00
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10:59
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:34
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:34
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|10:23
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|09:28
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|09:22
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:00
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Merck Neutral
|UBS AG
|06:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|19.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG