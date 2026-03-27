FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andy Chu attestierte der Reederei in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar einen schwachen Ausblick in einem Umfeld, das von Unsicherheit geprägt sei./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.