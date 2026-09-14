Hapag-Lloyd Aktie
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WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 100 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der globale Handel dürfte dank der Megatrends und chinesischen Exporten stark bleiben, schrieb Marco Limite am Freitag. Die geopolitischen Entwicklungen dämpften das Risiko für Container-Überangebot./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
105,00 €
|
Abst. Kursziel*:
0,00
|
Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
138,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24,02%
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Analyst Name::
Marco Limite
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KGV*:
-
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