NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd vor Quartalszahlen von 75 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Sie rechne mit starken Quartalszahlen aus der Branche der Container-Schifffahrt, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund sei zuvorderst der kräftige Anstieg der Frachtraten. So sei der Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) - als eher nachlaufender Indikator - auf Quartalssicht um 58 Prozent gestiegen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:15 / BST



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