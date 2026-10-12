Hapag-Lloyd Aktie
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WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd vor Quartalszahlen von 75 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Sie rechne mit starken Quartalszahlen aus der Branche der Container-Schifffahrt, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund sei zuvorderst der kräftige Anstieg der Frachtraten. So sei der Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) - als eher nachlaufender Indikator - auf Quartalssicht um 58 Prozent gestiegen./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
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Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
90,00 €
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
136,50 €
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Abst. Kursziel*:
-34,07%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
137,30 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-34,45%
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Analyst Name::
Alexia Dogani
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KGV*:
-