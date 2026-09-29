Hapag-Lloyd Aktie

137,30EUR -1,30EUR -0,94%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

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29.09.2026 11:12:27

Hapag-Lloyd Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Underweight" belassen. Die erneute Prognoseerhöhung stehe im Einklang mit der jüngsten Entwicklung der Frachtraten, schrieb Alexia Dogani am Montagabend. Sie habe nach dem zweiten Quartal die Möglichkeit einer weiteren Zielanhebung bereits avisiert. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege 5 Prozent über dem Konsens./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
105,00 € 		Abst. Kursziel*:
-28,57%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
137,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-45,38%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:12 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
28.08.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
20.08.26 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
17.08.26 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Hapag-Lloyd AG 136,20 -1,73% Hapag-Lloyd AG

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11:22 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
11:20 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:20 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
11:19 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:17 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:14 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:14 Nestlé Neutral UBS AG
11:13 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:12 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:11 TotalEnergies Buy UBS AG
11:10 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 AB InBev Buy UBS AG
11:08 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
11:08 Porsche vz. Buy UBS AG
10:58 AB InBev Outperform Bernstein Research
10:58 Ferrari Outperform Bernstein Research
10:57 TRATON Market-Perform Bernstein Research
10:57 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
10:56 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10:52 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
10:51 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
10:48 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
10:48 Roche Hold Deutsche Bank AG
10:48 Novartis Hold Deutsche Bank AG
10:47 GSK Hold Deutsche Bank AG
10:47 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
10:46 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
10:45 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
10:39 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
10:34 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
10:33 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
10:32 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10:30 Siemens Buy UBS AG
10:30 Vossloh Hold Warburg Research
10:30 flatexDEGIRO Buy UBS AG
10:16 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
10:16 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10:14 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
10:09 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
10:08 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
09:41 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
09:41 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:41 BMW Buy Deutsche Bank AG
09:03 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
09:02 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:01 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
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