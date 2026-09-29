Hapag-Lloyd Aktie
|137,30EUR
|-1,30EUR
|-0,94%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Underweight" belassen. Die erneute Prognoseerhöhung stehe im Einklang mit der jüngsten Entwicklung der Frachtraten, schrieb Alexia Dogani am Montagabend. Sie habe nach dem zweiten Quartal die Möglichkeit einer weiteren Zielanhebung bereits avisiert. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege 5 Prozent über dem Konsens./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
105,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-28,57%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
137,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-45,38%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
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|Hapag-Lloyd Underweight
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|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|28.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|136,20
|-1,73%
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|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:58
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
|10:57
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|Bernstein Research
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|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:52
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
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|10:45
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|10:39
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|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
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|UBS AG
|10:30
|Vossloh Hold
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