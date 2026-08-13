Hapag-Lloyd Aktie

127,60EUR 5,20EUR 4,25%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.08.2026 10:49:24

Hapag-Lloyd Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die jüngst angehobenen Schätzungen für das Gesamtjahr habe die Container-Reederei bekräftigt./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:33 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
114,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
124,30 € 		Abst. Kursziel*:
-8,29%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
127,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,66%
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

mehr Analysen
10:49 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
09:15 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Hapag-Lloyd Sell Goldman Sachs Group Inc.
21.07.26 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
21.07.26 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hapag-Lloyd AG 127,60 4,25% Hapag-Lloyd AG

Aktuelle Aktienanalysen

16:32 Cisco Buy UBS AG
14:47 K+S Kaufen DZ BANK
13:57 Brenntag Halten DZ BANK
13:56 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:24 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:22 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:19 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:19 Allianz Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:58 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:45 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 HelloFresh Neutral UBS AG
11:07 freenet Neutral UBS AG
10:49 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
10:42 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
10:35 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
10:34 Ottobock Buy UBS AG
10:22 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
10:22 K+S Sell Deutsche Bank AG
10:21 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10:18 MLP Buy Baader Bank
10:05 TUI Buy Deutsche Bank AG
10:05 Medios Buy Warburg Research
10:02 JENOPTIK Buy Warburg Research
10:01 Brenntag Hold Warburg Research
10:00 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
09:58 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:56 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:35 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
09:24 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:22 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:15 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
09:09 INDUS Buy Warburg Research
09:07 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
09:06 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
09:05 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
09:03 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:02 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
09:00 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:53 Ströer Market-Perform Bernstein Research
08:51 Medios Buy Deutsche Bank AG
08:48 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
08:47 RWE Outperform RBC Capital Markets
08:47 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:45 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
08:45 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
08:44 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen