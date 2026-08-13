Hapag-Lloyd Aktie
|127,60EUR
|5,20EUR
|4,25%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die jüngst angehobenen Schätzungen für das Gesamtjahr habe die Container-Reederei bekräftigt./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:33 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
114,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
124,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
127,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,66%
|
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|21.07.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|21.07.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|14.07.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|127,60
|4,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|09:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.